أوزيل يقدم النفيس لأرسنال في عودته لملعب الإمارات

يواصل الألماني مسعود أوزيل، التألق عقب عودته مرة أخرى للمشاركة الأساسية، بصفوف أرسنال.

وافتتح الألماني أهداف أرسنال في شباك بورنموث بالجولة 28 من البريميرليج، كما صنع هدف الفريق الثاني.

وأصبح أوزيل مشاركًا في 111 هدفًا في جميع المسابقات بقميص أرسنال في 216 مباراة.

فسجل لاعب ريال مدريد السابق، 42 هدفًا وصنع 69، أما في الدوري الإنجليزي فساهم في تسجيل 50 هدفًا في 85 مباراة على أرضية ملعب الإمارات.

حيث يمتلك أوزيل أرقامًا جيدة على ملعب المدفعجية، بتسجيل 19 وصناعة 31.

