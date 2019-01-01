أوزيل يفتح النار على لوف بعد قراره الأخير

نجم آرسنال يحتج على قرار يواخيم لوف الأخير

فيسبوك تويتر محمد عماد

انتقد مسعود اوزيل نجم فريق آرسنال قرار يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا بوضع نهاية لمشوار ماتس هوملز وتوماس مولر وجيروم بواتينج الدولي.

الثلاثي المذكور أصبح رسميًا خارج حسابات لوف، الذي أبلغهم بأنهم لن يتواجدون في خططه المستقبلية، وأنه سيعتمد على فريق جديد من الشباب.

تاديتش: هذه أجمل مباراة في حياتي

وزامل أوزيل الثلاثي المذكور في التتويج بكأس العالم عام 2014 في البرازيل.

وكانت ألمانيا قد ودعت مونديال روسيا 2018 من الدور الأول في زلزال هز الكرة الألمانية وفتح نار الانتقادات على يواخيم لوف.

وأعلن أوزيل اعتزاله دوليًا بعد المونديال، مؤكدًا على إنه لم يتلق احترامًا كافيًا، وأنه شعر بالعنصرية كونه من أصول تركية.

وكتب نجم ريال مدريد السابق تغريدة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر قال فيها: "حزين لإنهاء المسيرة الدولية لهؤلاء اللاعبين الأفضل في بلادنا في العقد الأخير بهذه الطريقة".