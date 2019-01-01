أوزيل يرد على أنباء اقترابه من الدوري الأمريكي

رسالة واضحة من النجم الألماني

كسر صانع ألعاب آرسنال مسعود أوزيل حاجز صمته، على الشائعات المنتشرة في الساعات القليلة الماضية، عن احتمال انتقاله لأحد أندية الدوري الأمريكي.

وزعمت بعض التقارير سواء في بلاد العم سام أو مهد كرة القدم، أن الدولي الألماني السابق تلقى عرضًا للعب جنبًا إلى جنب مع واين روني في صفوف فريق دي سي يونايتد الناشط في "الميحور ليج".

وأرجعت التقارير سبب موافقة الإدارة اللندنية على بيع النجم المدريدي السابق، لتعويض المبالغ الضخمة التي أنفقها النادي في الميركاتو الصيفي، والتي وصلت لحد تحطيم الرقم القياسي، بشراء الإيفواري نيكولاس بيبي من ليون مقابل حوالي 70 مليون إسترليني، كأغلى لاعب في تاريخ المدفعجية.

لكن أوزيل، تعمد الرد سريعًا على هذه الشائعات، بمنشور عبر صفحته على "تويتر"، اكتفى خلاله بثلاث كلمات "استعد لموسم جديد"، في إشارة واضحة إلى أنه على أتم الاستعداد لبدء موسمه الجديد مع أصحاب ملعب "الإمارات"، الذي سينطلق الأسبوع المقبل.

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يتبقى فقط الإعلان الرسمي ⏳ pic.twitter.com/rAJl1hZtEo — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 7, 2019

وسيستهل آرسنال مشواره في رحلة البحث عن أول لقب بريميرليج منذ أكثر من عقد ونصف من الزمن، بزيارة ملعب "ستامفورد بريدج" لمواجهة نيوكاسل يونايتد في واحدة من مباريات الجولة الافتتاحية.