أوزيل يبعث برسالة لإيمري بعد تعادل أرسنال وولفرهامبتون

مسعود أوزيل نجم فريق أرسنال يعلق على نتيجة مباراة فريقه اليوم أمام نظيره ولفرهامبتون في الجولة الـ ١١ من الدوري الإسباني.

أعرب النجم الألماني مسعود أوزيل صانع ألعاب أرسنال الإنجليزي عن انزعاجه الكبير من نتيجة مباراة فريقه اليوم أمام نظيره ولفرهامبتون.

جاء هذا في تغريدة نشرها اللاعب على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر" وأكد خلالها أن النتيجة تجعله حزينًا.

وقال أوزيل: "من الجيد أنني عدت للمشاركة من جديد في الدوري الإنجليزي، لكن نتيجة المباراة على أرضنا ووسط ملعبنا تجعلني غير سعيد".

وأضاف: "هناك العديد من الأمور التي يجب علينا القيام بها في الفترة المقبلة، لذلك علينا أن نبقي رؤوسنا مرفوعة".

وكان أوزيل قد شارك في مباراة اليوم بعد غياب جرانيت شاكا الموقوف بسبب تصرفاته في مباراة الفريق الأخيرة.

جدير بالذكر أن أرسنال كان قد تعادل مع وولفرهامبتون على ملعب الإمارات عقب أن ظل متقدمًا بهدف أوباميانج لمدة ٥٥ دقيقة.