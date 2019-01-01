أورييه يُزيد من متاعب توتنهام الدفاعية قبل لقاء ليفربول

الفيل الإيفواري لم يُكمل الشوط الأول

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تتواصل الإصابات في فترة التوقف الدولي، وتلك المرة الفريق الخاسر هو توتنهام الإنجليزي.

حيث تزداد مشاكل الديوك اللندنية، قبل المرحلة الحاسمة من الموسم.

ولم يتأكد الأرجنتيني ماورويسيو بوتيشينيو، من عودة لاعبه إيريك داير من الإصابة ولقاء ليفربول في الجولة المقبلة بنهاية الشهر الجاري.

وتعرض الظهير الأيسر، الإيفواري سيرجي أورييه للإصابة في المباراة التي شهدت ارتداءه شارة القيادة للأفيال في مواجهة رواندا.

تعزيز أمني خاص من باريس سان جيرمان لحماية منازل لاعبيه أثناء مباريات الفريق! 🔐 pic.twitter.com/lhDT80Vj76 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 23, 2019

وخرج لاعب باريس سان جيرمان السابق، بسبب الإصابة في الشوط الأول باللقاء الذي انتهى بفوز الأفيال بثلاثية نظيفة.

حيث خرج بعد 30 دقيقة ليعوضه فيكتوريان أنجبان، بسبب إصابة عضلية.

وقد يغيب الإيفواري لمدة أسبوعين أو ثلاثة عن صفوف توتنهام، وعن مواجهة ليبيريا يوم السادس والعشرين من مارس المقبل.

وسيلتقي توتنهام مع ليفربول ضمن مواجهات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى الديوك لتأمين المركز الثالث.

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ننتظر مواجهات على صفيح ساخن! 😍 pic.twitter.com/2LFQtHDK5r — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 23, 2019

وخاض الإيفواري البالغ 26 عامًا، 17 مباراة الموسم الجاري في جميع المسابقات.