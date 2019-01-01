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دوري أبطال أوروبا

أوريجي يسجل ثلاثة أهداف في دوري الأبطال من ثلاث تسديدات

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ديفوك أوريجي لاعب ليفربول البلجيكي يصبح ثاني لاعب في تاريخ بلاده يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد يانيك كارسكو.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

نجح اللاعب البلجيكي ديفوك أوريجي في دخول تاريخ نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما سجل هدفًا في المباراة كان الثاني للريدز وحسم اللقب.

جاء هدف أوريجي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة لكنه جنى له العديد من الأرقام الهامة نستعرضها فيما يلي:

أصبح أوريجي هو ثاني لاعب بلجيكي يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا عقب هدف نجم أتلتيكو مدريد السابق يانيك كارسكو في شباك ريال مدريد بعام 2016.

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وجاء الرقم الثاني لأوريجي بهدفه في مباراة اليوم هو تسجيله لثلاثة أهداف فقط من ثلاث تسديدات قام بها في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وكان أوريجي قد سجل هدفين في شباك فريق برشلونة بإياب دور النصف النهائي بدوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة بثلاثية نظيفة في الذهاب.

وجاء الرقم الأخير لأوريجي أنه أصبح واحدًا من خمسة لاعبين بدلاء سجلوا في آخر خمس نهائيات من أصل ستة مع بيل ومارسيلو وأسينسيو وكارسكو.

 

 

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