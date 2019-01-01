أوريجي مستعد للعب في أي مكان تحت قيادة كلوب

أوريجي يتمسك بليفربول ويؤكد رغبته في اللعب تحت قيادة يورجن كلوب

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث النجم البلجيكي ديفوك أوريجي حول رغبته في مواصلة مشواره مع ليفربول واللعب تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب.

وكان أوريجي قد لعب عدد دقائق قليل هذا الموسم مقارنة بالمتوقع، مما دفع البعض إلى الحديث حول اقترابه من الرحيل عن صفوف الفريق.

وعلى عكس ذلك، أكد أوريجي رغبته في استمرار رحلته مع ليفربول واللعب تحت قيادة كلوب في أي مركز يريده المدرب الألماني.

وقال ديفوك أوريجي عن مستقبله: "مستقبلي هنا في ليفربول، ونسعى للتويج بكل البطولات التي ننافس عليها في الموسم الحالي"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢١ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "بالطبع أمتلك طموحًا كبيرًا، وأود اللعب لأكبر عدد ممكن من الدقائق، ولكن التركيز على أهداف المجموعة يعد أكثر أهمية بالنسبة لي في الوقت الحالي"

وتابع: "أركز على مساعدة الفريق بأي صفة، كلاعب أساسي أو احتياطي، وسواء لعبت في مركزي أو في مركز آخر فإنني أريد اللعب تحت قيادة يورجن كلوب"

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يذكر أن ديفوك أوريجي كان هو من سجل هدف الانتصار على إيفرتون في ديربي الميرسيسايد في مواجهة الدور الأول الدراماتيكية.