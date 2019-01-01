أوريجي: ليفربول يمر بأصعب فترات الموسم وننتظر دعم الجماهير في الديربي

مواجهة صعبة أمام ليفربول وحاسمة في سباق البريميرليج

أعرب المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي، عن سعادته بمستوى فريقه أمام واتفورد، وتطلعه لديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون.

ليفربول حسم مباراته مع واتفورد بخماسية نظيفة على ملعب أنفيلد، سجل خلالها أوريجي الهدف الثالث لفريقه.

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وقبل اللعب أمام إيفرتون في الديربي غداً الأحد، يشعر مهاجم الريدز بتفاؤل كبير لتحقيق الفوز.

وقال أوريجي:"لعبنا بشكل جيد ربما كانت واحدة من أفضل مبارياتنا، وأهم شيء هو الاستمتاع خلال اللعب".

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وأضاف:"في مثل هذا التوقيت المباريات تصبح مهمة، لذلك يجب عليك الاستمتاع بها لأننا نمتلك الجودة".

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وتابع:"هنا أعني العمل بجد والتركيز من أجل الفوز ونحتاج الجماهير بخلفنا ضد إيفرتون لأنهم مصدرنا الأساسي لتحقيق الانتصارات".

ويخوض ليفربول الديربي وهو في المركز الأول بجدول البريميرليج بـ69 نقطة، وبفارق نقط وحيدة عن مانشستر سيتي الثاني.