بالأرقام| أوريجي يفتتح سجله الأوروبي من أوسع الأبواب

تقدم ليفربول الإنجليزي على ضيفه برشلونة الإسباني بهدف نظيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل هذا الهدف البلجيكي ديفوك أوريجي في الدقيقة السابعة من زمن الشوط الأول.

هذا الهدف كان أول أهداف أوريجي في دوري أبطال أوروبا طوال مسيرته، ليصبح اللاعب رقم 50 الذي يسجل للريدز في المسابقة.

