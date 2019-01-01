أوريجي: اللعب بجوار صلاح يسهل الأمور وسألعب في أي مركز

ديفوك أوريجي نجم فريق ليفربول الشاب يؤكد على سعادته للعب كرة القدم بجوار كل من محمد صلاح وساديو ماني ويؤكد استعداده اللعب في أي مركز.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب البلجيكي ديفوك أوريجي نجم هجوم فريق ليفربول الشاب عن سعادته الكبيرة بحصوله على المزيد من الدقائق في الفترة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه سعيد بشكل خاص للعب كرة القدم بجوار كلاً من محمد صلاح وساديو ماني في صفوف ليفربول.

وأثنى أوريجي بشكل كبير على الثنائي وأكد خلال تصريحاته أن كل منهما يجعل كرة القدم تبدو سهلة للغاية ويبسط الأمور بالنسبة له في ملعب المباراة.

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وقال أوريجي: "أنا أستمتع باللعب بجوار كلاً من محمد صلاح وسادي ماني، هما لاعبان من طراز رفيع واللعب بجوارهما يجعل الأمور أسهل بالنسبة لي".

وأضاف: "أحب دوري في الفريق، وأشعر بالراحة في أي مكان يضعني فيه المدير الفني، سواء كان ذلك في الأمام أو على الأطراف كما هو الحال مؤخرًا".

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جدير بالذكر أن أوريجي كان قد تسبب في فوز هام للغاية لليفربول هذا الموسم في ديربي الدور الأول من الدوري الإنجليزي أمام فريق إيفرتون بهدف في الوقت القاتل.