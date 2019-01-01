أوريجي: إنها لحظة للتاريخ ولا تصدق

أوريجي يتحدث حول تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي نجم نادي ليفربول إن لحظة التتويج بدوري أبطال أوروبا هي لحظة مميزة ولا تصدق بالنسبة للاعبي الفريق وجماهيره.

وكان ليفربول قد حقق الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مواطنه توتنهام هوتسبيرز بهدفين مقابل لا شيء ليتوج بلقبه السادس تاريخيًا في دوري الأبطال.

وعقب المباراة، قال قائد ريمونتادا نصف النهائي أمام برشلونة ومسجل الهدف الثاني في مباراة اليوم إنه فخور بما فعل وبما حقق الفريق في النهاية.

وأضاف: "إنها لحظة لا تصدق، لقد فعلنا كل شيء من أجل المجيء إلى هنا ومن أجل أن نعود مرة أخرى بعد خسارة نهائي العام الماضي"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١ يونيو ٢٠١٩

وتابع: "إنها لحظة مميزة نظرًا لتفاصيلها والعمل الكبير الذي قدمناه من أجلها، اليوم نحن أبطال أوروبا وعلينا أن نحتفل بهذا الإنجاز"

وحول يورجن كلوب قال: "إنه مدرب من نوع خاص، نحن محظوظون بامتلاك رجل عظيم مثله كمدرب لنا، نتمنى أن يستمر هنا للأبد"



دوري الأبطال | صلاح يقود ليفربول للكأس السادسة على حساب توتنهام



يذكر أن ليفربول كان قد خسر نهائي العام الماضي أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في العاصمة الأوكرانية كيييف.