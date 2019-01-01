أوديجارد يقترب من الانضمام لريال سوسيداد لمدة موسمين

النجم النرويجي مارتن أوديجارد لاعب ريال مدريد يقترب من الانضمام لصفوف لريال سوسيداد لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم النرويجي الشاب مارتن أوديجارد قد أصبح قريبًا من الانضمام لصفوف فريق ريال سوسيداد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" المقربة من النادي الملكي، والتي أكدت أن اللاعب النرويجي سينضم لصفوف سوسيداد على سبيل الإعارة.

وأكد رئيس نادي ريال سوسيداد محادثات فريقه مع مدريد من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال تصريحات لراديو ماركا قبل ساعات.

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وقال خوكين أبيرباي: "لقد كنا في مفاوضات من أجل الحصول على خدمات مارتن أوديجارد خلال الثلاثة أشهر الماضية".

وكان اللاعب ضمن أهداف فريق أياكس أمستردام الهولندي قبل أن يصرف نظر عنه لأسباب عديدة منها قيمته المادية ورغبته في الاستمرار بالدوري الإسباني.

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وتقدم أياكس بعرض قيمته ٢٠ مليون يورو لشراء اللاعب لكن ريال مدريد رفض رحيله بشكل نهائي، ورغم ذلك من المتوقع أن تشهد فترة إعارته في سوسيداد بندًا يسمح له بالرحيل بشكل نهائي مقابل قيمة مادية معينة.

جدير بالذكر أن اللاعب النرويجي الشاب كان قد انضم لصفوف ريال مدريد في ٢٠١٤، لكنه لم ينجح قط في الظهور بشكل مميز مع الفريق الأول يسمح له بالاستمرار بالنادي الملكي.