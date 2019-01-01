أوديجارد: لا أستحق أن يشتريني أياكس بـ 20 مليون يورو

مارتن أوديجارد لاعب فريق ريال مدريد الإسباني المعار لفيتيسه الهولندي يؤكد أنه مذهول من كم الأموال التي أصبحت تدفع في نجوم كرة القدم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب النرويجي الشاب مارتن أوديجارد نجم ريال مدريد الإسباني المعار لصفوف فيتيسه الهولندي عن تعجبه من كم الأموال التي تمول صفقات كرة القدم حاليًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه لا يرى أنه يستحق أن ينتقل لصفوف أي فريق بمبلغ 20 مليون يورو.

وقال اللاعب الشاب: ""لا أعتقد أنني أستحق أن يتم شرائي ب20 مليون يورو، لا أستحق ذلك المبلغ من المال أبدًا لا أعتقد ذلك".

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وأضاف: "كم الأموال في كرة القدم في الوقت الحالي أصبح لا يمكن السيطرة عليه، الأمر أصبح جنوني بشكل تام".

واختتم تصريحاته: "لقد استمعت لعدد من الأخبار بشأن رغبة فريق أياكس في الحصول على خدماتي، لكن ليس لدي أدنى فكرة إذا ما كانت تلك الأنباء صحيحة أم لا".

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جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد ربطة النرويجي صاحب الـ 20 عامًا بالانضمام لصفوف أياكس الهولندي بداية من الموسم المقبل بعد تألقه مع فريق فيتيسه.