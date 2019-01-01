أوديجارد: أريد النجاح في سوسيداد للعودة لريال مدريد

مارتن أوديجارد لاعب ريال مدريد المعار لسوسيداد يسعى للعودة للنادي الملكي في أقرب وقت ممكن.

فيسبوك تويتر علي رفعت

اعرب اللاعب النرويجي مارتن أوديجارد نجم فريق ريال مدريد المعار في الوقت الحالي لصالح سوسيداد عن رغبته في العودة للملكي قريبًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها على رغبته في تقديم أفضل ما لديه مع ريال سوسيداد في الموسم الجديد للعودة لمدريد.

وقال أوديجارد: "لقد في حاجة لتلك السنوات في هولندا، وكنت أريد أن ألعب كرة القدم، وعرفت أن ريال مدريد كان يتابعني وأنا هناك، لكن هناك فارق كبير بين اللعب هناك وبالملكي".

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وأضاف: "اللعب في ريال مدريد أمرًَا صعبًا للغاية، هو نادي يملك العديد من اللاعبين المميزين، واللعب لهم من جديد ستكون خطوة جيدة بالنسبة لي".

وأكمل: "الآن سألعب من أجل سوسيداد وسأحاول تقديم أفضل ما لدي معهم، لكن هدفي هو العودة لريال مدريد واللعب لهم".

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد انضم لصفوف سوسيداد هذا الصيف ولمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة حيث سيعود للملكي بنهاية الموسم.