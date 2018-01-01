أوديجارد: كنت أتمنى الحصول على مزيد من الفرص مع ريال مدريد

أوديجارد يتحدث حول مرحلته مع ريال مدريد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال النجم النرويجي الشاب مارتين أوديجارد إنه يشعر بخيبة أمل كبرى مما حدث معه في ريال مدريد، حيث كان ينتظر الحصول على فرصة أكبر بعد انضمامه للنادي الملكي. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وكان أوديجارد قد تحدث لصحيفة في جي النرويجية حول مستقبله، وأيضًا حول مرحلته الحالية مع نادي فيتسة أرنييم الهولندي الذي يلعب له على سبيل الإعارة.

وقال أوديجارد خلال اللقاء الذي أجري معه: "عندما ذهبت إلى ريال مدريد كان لدي توقعات كبيرة، تمامًا كأي لاعب يذهب إلى ريال مدريد، كنت أتمنى الحصول على المزيد من الفرص، ولكن رغبتي هذه اختفت مع الوقت"

وأضاف: "لقد استغرق الأمر بعض الوقت من أجل الحصول على فرصة، ولكننيكنت أعلم أنها لن تستمر في الوقت الحالي، وكنت أعلم أن الخيار سيكون إرسالي للإعارة إلى فريق آخر"

وتابع: "حتى بعد هذه السنوات لم أفقد الأمل في ارتداء قميص ريال مدريد والعودة إلى هناك من الباب الكبير، سواء خلال الموسم المقبل أو خلال ثلاث سنوات على الأكثر، أنا لا زلت شابًا ولدي الفرصة لإثبات نفسي خلال السنوات المقبلة من أجل العودة"

يذكر أن مارتن أوديجارد كان قد انضم إلى صفوف ريال مدريد عام 2015 بعمر 16 عامًا، حيث بزغت موهبته بشكل كبير جعل العديد من الفرق الكبرى تدعوه لقضاء فترة معايشة، ولكنه اختار ريال مدريد في النهاية.