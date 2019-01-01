أودوي عن مباراته الأولى مع إنجلترا: أنا عاجز عن الكلام

هودسون أودوي لاعب تشيلسي ومنتخب إنجلترا يؤكد أن بدايته مع الأسود الثلاثة أمام جماهير ويمبلي تعد فرصة ذهبية بالنسبة له في مسيرته الكروية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب هودسون أودوي نجم فريق تشيلسي ومنتخب إنجلترا على سعادته الكبيرة بخوضه لمباراته الأولى رفقة المنتخب الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه تلقى دعمًا ومساعدة كبيرة من كل من تواجد في معسكر المنتخب الإنجليزي الخاص بتصفيات أمم أوروبا.

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وقال أودوي: "بكل تأكيد أشعر بسعادة كبيرة، وأريد أن أشكر الجميع هنا، وكل من ساعدني على أن أكون في منتخب إنجلترا اليوم".

🌟هاري كين أحرز 16 هدفًا في آخر 18 مباراة له كـأساسي مع منتخب إنجلترا 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/t1MXvPiCpw — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 22, 2019

وأضاف: "بكل وضوح من الرائع أن تأتي الفرصة أمام جماهير إنجلترا، لقد كان شعورًا رائعًا، لا يمكنني أن أصدق ذلك، أنا عاجز عن الكلام".

وأكمل زميله في الفريق جادون سانشو: "الأمور لم تبدأ بشكل جيد، لكن كين جاء لي وأخبرني أن أكون أكثر إيجابية، وساعدني ذلك بشكل كبير".

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جدير بالذكر أن المنتخب الإنجليزي كان قد حقق الفوز بخمسة أهداف مقابل لا شيء أمام نظيره التشيكي في مساء الأمس الجمعة على ملعب ويمبلي.