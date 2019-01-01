أودريوزولا: زيدان مثل أعلى لنا جميعًا

مدافع ريال مدريد ينهال بالمديح على مدربه بعد الانتصار على سيلتا فيجو

فيسبوك تويتر محمد عماد

انهال ألفارو أودريوزولا مدافع ريال مدريد بالمديح على مدربه الفرنسي زين الدين زيدان بعد الانتصار على سيلتا فيجو بثنائية دون رد في المباراة التي استضافها ملعب سانتيجو بيرنابيو في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

يأتي هذا الانتصار في بداية الحقبة الثانية لزيدان بعد عودته لإدارة الفريق خلفًا للمدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري.

تحليل| ريال مدريد وسيلتا فيجو.. عودة الروح إلى الجسد؟

وكان زيدان قد رحل عن قلعة سانتياجو بيرنابيو الصيف الماضي بعد قيادته للميرنجي للتتويج بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية.

وقال أودريوزولا في تصريحاته عقب المباراة: "نشعر جميعًا بالسعادة بعد هذا الفوز، تغيير المدرب دائمًا يعود بالصعوبة على لاعبي الفريق، ولكن ما حدث الآن هو أن ردة فعل الفريق كانت إيجابية، شعرنا وكأن زيدان معنا في الملعب".

كما أضاف مدافع الميرنجي: "نمتلك أفضل فريق في العالم، ونجوم الفريق يتمتعون بالخبرة أيضًا، كل مباراة نخوضها كالنهائي، الجميع يقدم 100% من مجهوده، زيدان كان مثلي الأعلى وأنا طفل، كنت أصاب بالجنون عند مشاهدته والآن هو مدربي، هذا حُلم بالنسبة لي".

واختتم أودريوزولا حديثه بالإشادة بزميليه إيسكو وجاريث بيل الذين وقعا على هدفي النادي الملكي اليوم.