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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

أودريوزولا: بنزيما هو أفضل مهاجم صريح بالعالم!

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مدافع الميرنجي ينهال بالمديح على زميله عقب الفوز على هويسكا

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

انهال ألفارو أودريوزولا مدافع فريق ريال مدريد بالمديح على زميله كريم بنزيما بعد إحرازه لهدف الفوز أمام هويسكا في الدقيقة الأخيرة وصناعة هدف آخر في المباراة التي استضافها ملعب سانتياجو بيرنابيو في إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرين من الليجا.

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صحيفة "آس" الإسبانية نقلت تصريح أودريوزولا عقب المباراة والتي قال فيها: "بنزيما هو المهاجم الأفضل في العالم، وهذا واضح مما يقدمه في المباريات، أنا سعيد باللعب بجواره".

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وتابع مدافع الميرنجي حديثه وقال: "كل من يأتي للعب في ملعب سانتياجو بيرنابيو يقدم أفضل ما لديه من أجل إثبات نفسه أمام ريال مدريد، لقد عقد هويسكا المباراة رغم أفضليتنا في الشوط الأول، ولكننا نجحنا في الظفر بالنقاط الثلاث في النهاية".

يشار إلى أن هذه هي المباراة الثانية لريال مدريد تحت إشراف مدربها الفرنسي زين الدين زيدان في ولايته الجديدة.

 

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