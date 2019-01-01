أوجاع ريال مدريد تتزايد.. كورتوا ينضم إلى قائمة المصابين
أعلن ريال مدريد إصابة حارسه الدولي البلجيكي تيبو كورتوا، لتزداد المتاعب التي واجهته في الفترة الأخيرة على مستوى النتائج أو الإصابات.
ويحل ريال مدريد ضيفًا على ليجانيس مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا، في إطار مباراة الذهاب.
وشارك كورتوا في التدريبات الصباحية اليوم قبل المباراة، وكان من المقرر أن يسافر مع الفريق الذي سيشارك في لقاء ليجانيس، ولكن إصابته حالت دون ذلك.
ويعاني تيبو كورتوا من إصابة على مستوى العضلة الحرقفية، ولم يحدد ريال مدريد مدة غياب حارسه حيث من المنتظر أن يخضع للفحوصات الطبية للوقوف على خطورة الإصابة.
وكان تيبو كورتوا قد تعرض لإصابة مشابهة منذ عامين، وتحديدًا في موسم 2016 حين كان لاعبًا في صفوف تشيلسي، وغاب على إثرها لمدة أسبوعين.
يذكر أن كورتوا كان قد انضم إلى صفوف ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، وأصبح حارسه الأساسي بعد شهر واحد من انضمامه.