أوتاميندي يدرس الرحيل عن مانشستر سيتي هذا الصيف

نيكولاس أوتاميندي نجم دفاع فريق مانشستر سيتي يضع في اعتباره إمكانية الرحيل عن الفريق في الصيف المقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يفكر اللاعب الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي مدافع فريق مانشستر سيتي بشكل جيد في الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت مصادر قريبة من اللاعب بشكل خاص لجول.كوم، حيث أكدوا أن اللاعب يضع فكرة الرحيل عن مانشستر سيتي أمام عينه بشكل جدي.

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وذكرت تلك المصادر أن اللاعب لا يشعر بالغضب بشكل واضح ليرحل عن الفريق ولم يتخذ القرار بشكل نهائي، لكنه يدرس كافة الخيارات المتاحة له.

وكان أوتاميندي قد ابتعد عن التشكيلة الأساسية لمانشستر سيتي في الفترة الأخيرة وسقط من حسابات بيب جوارديولا بشكل واضح لصالح الثنائي جون ستونز وإيمريك لابورت.

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ويملك اللاعب في الوقت الحالي عدة عروض وخيارات آخرى دون مانشستر سيتي تتمثل في ولفرهامبتون وفالنسيا فريقه السابق، وعرض آخر من نادي صيني.

جدير بالذكر أن اللاعب لديه تعاقد مع مانشستر سيتي حتى موسم 2022، لذلك لن يكون قرار رحيله راجعًا بشكل كامل له، ولابد من موافقة الإدارة.