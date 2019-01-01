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أتليتكو مدريد

أوبلاك عن سبب بقائه في أتليتيكو مدريد: إنه أفضل طريق للفوز بالألقاب

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أوبلاك يوضح سبب عدم انفصاله عن ريال مدريد حتى الآن

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

فسر الحارس الدولي السلوفيني يان أوبلاك بقائه مع أتليتيكو مدريد حتى الآن بأنه الطريق الأفضل من أجل السعادة ومن ثم التتويج بالبطولات.

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وكان أوبلاك قد جدد تعاقده مع أتليتيكو مدريد إلى غاية العام 2021 العام الماضي، وذلك بعد وصول عدد من العروض الراغبة في ضمه إلى أتلتيكو مدريد.

وأكد أوبلاك في مقابلته مع مجلة فور فور تو أن كل شيء من الممكن أن يحدث في المستقبل، وأنه من المستحيل الجزم بأنك ستظل في مكان واحد لفترة طويلة لأنه لا أحد يعلم ما سيحدث.

وأضاف: "الأمور تتغير من يوم لآخر، هناك يونيو وهناك يناير وكلاهما يحتوي على سوق انتقالات، وكل شيء من الممكن أن يتغير بتغير الظروف"

وتابع: "الآن أشعر بأنني سعيد مع أتلتيكو مدريد، وأشعر أنني في الطريق الصحيح للفوز بالبطولات، وهو ما يجعلني أتمنى تحقيقها هنا مع هذه المجموعة"

يذكر أن يان أوبلاك الذي ينتهي عقده في 2021 قد جدد تعاقده بشرط جزائي خيالي، حيث وصل إلى 180 مليون يورو.

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