أوبلاك: التعادل مستحق ولكن نتمنى التحسن
أبدى يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد اعتقاده بأن التعادل الذي خرج به فريقه ضد ريال مدريد الليلة كان مستحقاً.
وقال أوبلاك عقب المباراة لـbeIN Sports:"كانت الخطورة متساوية والفرص الخطرة متساوية بين الفريقين، أعتقد أنه كان تعادلاً مستحقاً".
وأضاف:"لم يخاطر أي من الفريقين في تلك المباراة، دخلنا بحذر ولم نرغب بالخسارة. لم يتمكن الطرفان مما يتطلبه الأمر لتحقيق الفوز".
وأوضح:"نعم أعتقد أنه تعادل مستحق للفريقين ولكن نتمنى أن نتحسن في المباريات المقبلة".
وتابع:"أعتقد أن الجمهور كان رائعاً كما هي العادة، كنت أتمنى تقديم مباراة أفضل ولكن لم نتمكن من ذلك، لا يمكن أن تخرج الأمور دائماً كما نريد".
واختتم:"يجب أن نحتفظ بهدوء الأعصاب ونأخذ الأمور شيئاً فشيئاً، فالطريق لا يزال طويلاً".
يذكر أن ريال مدريد يتصدر المسابقة مؤقتاً بـ15 نقطة، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث بـ14 نقطة.