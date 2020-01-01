أوباميانج يوضح حقيقة شرطه للبقاء في أرسنال

هل وضع أوباميانج شرطًا لأجل تجديد عقده مع الجانرز؟

رد بيير أوباميانج، مهاجم أرسنال الإنجليزي، على الشائعات التي ربطته بالخروج من النادي اللندني بنهاية الموسم الجاري حال لم يتأهل الجانرز لدوري أبطال أوروبا.

أوباميانج، ارتبط بمغادرة صفوف الجانرز في ظل المستوى المخيب الذي ظهر عليه الفريق في الموسم.

المزيد من الفرق

وعبر "تويتر"، غرّد أحد الحسابات ناقلًا عن صحيفة "ميرور" البريطانية أنّ أوباميانج اشترط على إدارة المدفعجية التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لأجل تمديد عقده.

ولكن المهاجم الجابوني علّق على الخبر بقوله: "لماذا يتكلمون عن أشياء لا يعرفون عنها شيئًا؟".

اللاعب صاحب الـ 30 عامًا ارتبط بالانضمام إلى صفوف برشلونة خلال سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة، كما حاول باريس سان جيرمان التوقيع معه.

وأصبح أوباميانج هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري برصيد 17 هدفًا متساويًا مع جيمي فاردي من ليستر سيتي.

جدير بالذكر أنّ أوباميانج انضم إلى أرسنال في 2018 قادمًا من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني.