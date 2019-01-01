أوباميانج ينضم لأساطير أرسنال ويصل للهدف رقم 50 أسرع من هنري

المهاجم الجابوني مستمر في تحقيق الأرقام القياسية مع النادي اللندني

واصل المهاجم الجابوني بيير أيميريك أوباميانج، أرقامه المبهرة مع أرسنال منذ انتقاله للفريق قادماً من بوروسيا دورتموند.

أوباميانج نجح في إحراز هدف التقدم للمدفعجية أمام ولفرهامبتون، بالمباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

الهدف يرفع رصيد الجابوني إلى 50 هدفًا بقميص أرسنال في 78 مباراة فقط مع النادي اللندني.

وهو ما يجعله يتفوق على العديد من أساطير الفريق، أبرزهم تييري هنري الهداف التاريخي لأرسنال، الذي لا يتواجد من ضمن أسرع 10 يصلون لهذا الرقم.

50 - Pierre-Emerick Aubameyang has scored his 50th goal for in just his 78th appearance - only six players have reached the milestone quicker for the Gunners. Greats. #ARSWOL pic.twitter.com/ODhVCN1cuT — OptaJoe (@OptaJoe) November 2, 2019

ويأتي تين دراك في المركز الأول حيث احتاج 52 مباراة فقط للوصول إلى 50 هدفًا، وفي المركز الثاني جو باركر 60، ثم روني روك 64.

كلوب يكشف موقف صلاح من المشاركة أمام أستون فيلا

مدرب ليفانتي: إيقاف ميسي أمر مستحيل

وفي المركز الرابع الإنجليزي إيان رايت بـ68 مباراة، ثم ريج لويس 74، كليف هولتون 77، أوباميانج بالمركز السابع 78 متساوياً مع جيمي براين، ثم ديفيد هيرد 79 ودوج ليشمان 82.