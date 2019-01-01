أوباميانج يعلق على تسديد ركلة الجزاء أمام مانشستر يونايتد
إسلام أحمد فيسبوك تويتر
تحدث المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، عقب لقاء أرسنال أمام مانشستر يونايتد، بعد الفوز بثنائية دون رد.
وحقق المدفعجية الفوز بفضل تسديدة جاكا، وركلة جزاء سجلها الجابوني تحصل عليها الفرنسي لاكازيت.
وأشعل أرسنال صراع مقاعد دوري الأبطال، باحتلاله المركز الثالث وتشديد الخناق على غريمه توتنهام.
وكان أوباميانج قد أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من ديربي شمال لندن أمام توتنهام الجولة الماضية، لينبري لركلة جزاء اليوم ويسجل هدف تأكيد الفوز.
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الجابوني علق شعوره بتسديد ركلة الجزاء: "لقد ارتكبت خطأً أمام توتنهام، وأهدرت الكرة، لكن اليوم كنت في كامل تركيزي، وسجل هدفًا، لابد أن تتدرب طوال الوقت، ولقد فعلت هذا، أعرف أن الأمر صعب، لكن كان كلي ثقة".
وأضاف عن الفوز على الشياطين الحمر: "روح الفريق كانت جيدة، لقد قدمنا كل شيء وكنا نعرف أنه من الصعب التواجد ضمن الـ4 الكبار، لكن الثقة كانت مهم اليوم في تحقيق الانتصار والفوز بالفرص".
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وأنهى: "لدينا روح جيدة، وكنا جائعين، نريد العودة مجددًا لدوري أبطال أوروبا".
منذ أولى مشاركات أوباميانج مع آرسنال في الدوري في فبراير 2018.. أكثر من سجل أهدافًا على ملعبه في المسابقة:— جول العربي - Goal (@GoalAR) March 10, 2019
1⃣ صلاح: 20 ⚽️
2⃣ أجويرو: 19 ⚽️
3⃣ أوباميانج:18 ⚽️ pic.twitter.com/FAZF5NNO7B
الجدير بالذكر أن تشيلسي لديه لقاء أقل من توتنهام ويونايتد وأرسنال في صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا.