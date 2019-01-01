أوباميانج يسعى للتفوق على محمد صلاح قبل نهاية الموسم

صراع فردي بين النجمين

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد بيير إيمريك أوباميانج، لاعب أرسنال، أنه لا يزال يؤمن في حظوظظه بالتتويج بلقب هداف البريميرليج هذا الموسم رغم تفوق محمد صلاح قبل جولتين من نهاية المسابقة.

ويملك أوباميانج 19 هدفاً بعد مرور 36 جولة، بينما وصل صلاح إلى 21 هدفاً في نفس العدد من المباريات.

وقال أوباميانج في مؤتمر صحفي الجمعة: "أن تكون الهداف هو أمر خاص للمهاجم، الفوز بالجائزة يشعرك بالسعادة، إذا أردت أن تكون الأفضل يجب الفوز بالحذاء الذهبي".

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لاكازيت يحصد جائزة لاعب الموسم في أرسنال

وأكمل: "الصراع قوي، نملك مهاجمين مميزين في البريميرليج ويحافظون على مستواهم ويستمرون بالتسجيل، وهذا ما يجعلهم مميزون، ولكن أنا أثق في قدرتي على تحقيق اللقب، لا يزال هناك مباراتين".

وعن علاقته مع زميله في الهجوم أليكساندر لاكازيت: "هذا هو الموسم الأول الذي ألعب فيه مع مهاجم مثله، أنا سعيد بنجاح الأمر، دائماً ما نعطي شيئاً إضافياً وهو يستحق التسجيل أكثر، وأنا كذلك".

وأضاف: "نمتلك نفس الرؤيا للعبة والشعور ونفهم بعضنا البعض تماماً، هدفي هو العودة للعب في دوري أبطال أوروبا ولسنا ببعيدين".

ويحتل أرسنال حالياً الترتيب الخامس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز ويلعب مع برايتون ثم برنلي في ختام المسابقة.