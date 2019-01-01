أوباميانج: مانشستر سيتي واحد من أفضل فرق العالم

بيير إيمريك أوباميانج هداف فريق أرسنال يحذر زملاءه من صعوبة مواجهة مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي في الجولة الـ 25 من البريميرليج مساء اليوم الأحد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حذر بيير إيمريك أوباميانج نجم فريق أرسنال زملاءه في الفريق من صعوبة مباراتهم المقبلة أمام مانشستر سيتي ضمن لقاءات الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن مانشستر سيتي يعد واحدًا من أفضل فرق العالم في الوقت الحالي.

وقال أوباميانج: “مانشستر سيتي فريق عظيم ربما يكون واحد من أفضل الفرق التي تلعب كرة القدم في الوقت الحالي بالعالم كله، ومواجهتهم ستكون صعبة بكل تأكيد لكننا سنحاول أن نقوم بشيء ما".

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وأضاف: "أعتقد أن فريقنا لديه ثقة كبيرة وعلينا أن نحاول خلال تلك المباراة، فنحن نعلم أن اللقاء لن يكون سهلًا لكن لا يمكن معرفة ما الذي سيحدث في كرة القدم، لقد خسروا آخر مواجهة لذلك ربما نملك فرصة أمامهم".

وأكمل: "أحب دومًا المشاركة في مركز المهاجم، كذلك على الجناح، لكنني أعتقد أن الأفضل بالنسبة لي هو مركز المهاجم، وأفضل تواجد مهاجم آخر بجواري".

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واختتم تصريحاته: "إذا ما أراد المدرب مني التواجد على الجناح الأيمن أو الأيسر فالأمر لا يهم سأخرج للملعب وأقاتل من أجل الفريق، تلك ليست مشكلة".