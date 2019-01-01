أوباميانج.. ماكينة أهداف لا تهدأ لخمسة مواسم

مهاجم آرسنال بيير إيمريك أوباميانج يحرز هدفه العشرين للموسم الخامس على التوالي

فيسبوك تويتر محمد عماد

أحرز المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج هدفه رقم 17 في البريميرليج بعد أن قاد آرسنال للفوز على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب الإمارات في إطار مباريات الأسبوع الثلاثين من البريميرليج.

11 هدفًا من ضمن أهداف أوباميانج هذا الموسم أحرزها على ملعب الإمارات، كما أن مهاجم بوروسيا دورتموند السابق قد أحرز هدفه رقم 20 في مختلف المسابقات هذا الموسم، ليكون هذا هو موسمه الخامس على التوالي الذي يحرز فيه أكثر من 20 هدفًا في الموسم.

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في موسم 2014/2015 أحرز أوباميانج 25 هدفًا، موسم 2015/2016 أحرز 39 هدفًا، وفي موسم 2016/2017 40 هدفًا، وفي موسم 2017/2018 31 هدفًا، وفي موسم 2018/2019 20 هدفًا.

يشار إلى أن أوباميانج البالغ من العمر 29 عامًا يلعب في صفوف آرسنال منذ يناير من عام 2018.