أوباميانج مادحًا مارتينيلي: مشروع مهاجم عالمي

قائد المدفعجية يؤيد وجهة نظر آرتيتا في الموهوب البرازيلي

استفاض قائد آرسنال بيير إيمريك أوباميانج في مدح زميله الشاب جابرييل مارتينيلي، معتبره مشروع مهاجم من الطراز العالمي، بعد ظهوره اللافت أمام شيفيلد يونايتد.

ونجح المهاجم البرازيلي في تسجيل هدف المدفعجية الوحيد في مباراة أمس السبت، ليرفع غلته لهدفين على مستوى البريميرليج، وتسعة أهداف في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وقال الدولي الجابولي "جابي سيصبح نجمًا عالميًا, وذلك ليس لهدفه، بل لأسلوبه وطاقته وعقليته".

وجاءت شهادة القائد على نفس مستوى الإشادة التي تلقاها صاحب الـ18 عامًا، من قبل مدربه الإسباني مايكل آرتيتا بعد التعادل مع الضيف العريق بهدف للكل.

وقال مساعد بيب جوارديولا السابق "إنه صبي يبلغ من العمر 18 عامًا وبداخله حماس لا يصدق، لكنه يتمتع بالشجاعة لاتخاذ القرارات وتهديد الخصم في كل مرة".

وأضاف "صحيح لم يلعب 90 دقيقة منذ إصابته، لكنه ما زال في طريقه بنشاط مثير للإعجاب".

وكان مارتينيلي قد انتقل إلى الجزء الأحمر من شمال لندن الصيف الماضي، قادمًا من نادي إتوانو البرازيلي، ولم يستغرق أي وقت لإقناع الجماهير بموهبته الفطرية.