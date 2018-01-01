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الدوري الإنجليزي الممتاز

أوباميانج: سعيد بصدارة الهدافين ولكني أنظر للأمام

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Getty Images
المهاجم الجابوني يؤكد صعوبة المواجهة..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى بيير ايميريك أوباميانج سعادته عقب الفوز على بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع 18 للبريميرليج.

 

وقال أوباميانج لسكاي سبورتس عقب المباراة:"لقد كانت مباراة صعبة وبدنية للغاية، معركة قوية".

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وأضاف:"ولكننا فزنا وهذا هو الشيء الأكثر أهمية، أعتقد أن الفريق حظي بمباراة عظيمة".

وعن صدارته لسباق الهدافين في الوقت الحالي قال:"أعتقد أنه أمر جيد ومن الجيد معرفته، ولكني أنظر للأمام لأن الموسم طويل للغاية".

وسجل أوباميانج الهدفين الأول والثاني لفريقه في المباراة التي رفعت رصيد الجانرز إلى 37 نقطة في المركز الخامس.

 

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