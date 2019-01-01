أسطورة أرسنال يحذر من بيع أوباميانج لمانشستر يونايتد

وصفه بالقرار المجنون الذي يعيد ذكريات فان بيرسي

يرى راي بارلور أسطورة نادي أرسنال الإنجليزي، أنه من الجنون بيع مهاجم الفريق بيير أيميريك أومبايانج لمانشستر يونايتد.

العديد من التقارير الصحفية، ربطت المهاجم الجابوني بالرحيل عن المدفعجية، والانتقال ليونايتد في صفقة تصل قيمتها حوالي 70 مليون جنيه إسترليني.

الموقف يذكر جماهير أرسنال بقيام النادي ببيع نجمه روبن فان بيرسي للشياطين الحمر، وهو السيناريو الذي حذر منه بارلور.

وقال نجم المدفعجية:"سيكون من الجنون تركه يرحل، ولكن بعض اللاعبين لديهم القوة في الوقت الحالي".

وأضاف:"أوباميانج يمثل ثنائي قوي مع لاكازيت، وهناك علاقة مميزة بينهما تفيد أرسنال على أرض الملعب".

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وتابع:"سأكون في حالة صدمة شديدة لو ذهب أوبا ليونايتد، الجماهير ستشعر بحالة من الغضب مثلما حدث مع روبن فان بيرسي الذي فاز مع مانشستر بالدوري الموسم التالي".

واستكمل:"أتمنى رؤيته مع أرسنال في الفترة التحضيرية للموسم، اللاعب الهداف عملة نادرة حالياً ويجب الحفاظ عليه".

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يذكر أن أوباميانج نجح في تسجيل 31 هدف بقميص الفريق اللندني الموسم الماضي بجميع البطولات، وحصل على هداف الدوري الإنجليزي بالمناصفة مع محمد صلاح وساديو ماني.