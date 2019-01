أوباميانج : الأفضل في ديسمبر؟ الشهر بأكلمه لم يكن سعيداً !

نجح المهاجم الجابوني بيير أيميريك أوباميانج، في الحصول على جائزة لاعب شهر ديسمبر بنادي أرسنال الإنجليزي.

أوباميانج ظهر بمستوى مميز مع المدفعجية الشهر الماضي، وساعد الفريق في العديد من المباريات.

كلوب يكشف عن إصابة لوفرين

الجابوني تمكن من تسجيل 5 أهداف للمدفعجية الشهر الماضي، بواقع ثنائية في كلاً من توتنهام وبيرنلي وهدف في برايتون.

وأعلن الحساب الرسمي لأرسنال على موقع "تويتر"، أن أوبا تفوق على جميع منافسيه كلاعب الشهر.

بوتشيتينو يُوجه رسالة "محبطة" لآمال يونايتد بالتعاقد معه

ورد اللاعب على تغريدة أرسنال، مؤكداً سعادته بما قدمه بديسمبر، باستثناء المباراة التي خسرها أرسنال من ليفربول 5/1.

8️⃣ Games 🔴

5️⃣ Goals ⚽️

2️⃣ Assists 🅰️



Presenting our December Player of the Month… @Aubameyang7 👏 — Arsenal FC (@Arsenal) January 8, 2019