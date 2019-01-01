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أوباميانج : الأفضل في ديسمبر؟ الشهر بأكلمه لم يكن سعيداً !

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مهاجم أرسنال يرى نقطة سوداء في مشوار المدفعجية خلال ديسمبر بعد فوزه بجائزة لاعب الشهر

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

نجح المهاجم الجابوني بيير أيميريك أوباميانج، في الحصول على جائزة لاعب شهر ديسمبر بنادي أرسنال الإنجليزي.

أوباميانج ظهر بمستوى مميز مع المدفعجية الشهر الماضي، وساعد الفريق في العديد من المباريات.

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الجابوني تمكن من تسجيل 5 أهداف للمدفعجية الشهر الماضي، بواقع ثنائية في كلاً من توتنهام وبيرنلي وهدف في برايتون.

وأعلن الحساب الرسمي لأرسنال على موقع "تويتر"، أن أوبا تفوق على جميع منافسيه كلاعب الشهر.

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ورد اللاعب على تغريدة أرسنال، مؤكداً سعادته بما قدمه بديسمبر، باستثناء المباراة التي خسرها أرسنال من ليفربول 5/1.

وتعتبر هذه المباراة هي الأسوأ للمدفعجية طوال الموسم الحالي بشكل عام، ولأوباميانج بالتحديد الذي اختفى تماماً وسط دفاعات الريدز.

جدير بالذكر أن أوباميانج يحتل صدارة هدافي البريميرليج متساوياً مع الإنجليزي هاري كين ولكل منهما 14 هدف.

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