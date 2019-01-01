أوباميانج: نحتاج إلى مزيد من الثقة

أوباميانج يتحدث عقب مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال بيير إيمريك أوباميانج نجم نادي آرسنال إن لاعبي الفريق يحتاجون إلى التحلي بالمزيد من الثقة من أجل الاستمرار في المنافسة على مراكز متقدمة.

وكان مانشستر يونايتد قد أنهى مباراته بالتعادل الإيجابي أمام آرسنال بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت على ملعبه أولدترافورد مساء أمس الإثنين.

وسجل أوباميانج هدف التعادل لآرسنال بالأمس في مرمى ديفيد دي خيا، ليخطف آسنال نقطة كانت من الممكن أن تصبح ثلاثة لولا قلة الثقة والعودة إلى الخلف.

وحول ذلك، قال أوباميانج إن الفريق يقدم أداء جيدًا على عكس ما يقال من البعض، ولكنه يفتقد فقط للثقة اللازمة من أجل الاستمرار في تحقيق الانتصارات.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 30, 2019

وأضاف: "الثقة في إمكانياتنا ستعطينا القدرة على حسم المباريات الكبيرة، جميع المباريات الكبيرة التي خضناها كنا نستطيع حسمها لولا بعض التفاصيل الصغيرة"

وتابع: "ما زلنا في بداية الدوري وكل شيء ممكن، علينا فقط علاج الأخطاء التي لاحظناها في المباريات التي لعبناها حتى الآن والعمل على علاجها"

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يذكر أن آرسنال يمتلك في رصيده 12 نقطة فقط من المباريات السبعة التي خاضها حتى الآن، حيث خسر 9 نقاط كاملة في بداية الموسم.