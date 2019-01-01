أوباما يغيب عن لقاء الزمالك والأهلي

الزمالك يفقد أوباما أمام الأهلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، على غياب يوسف إبراهيم أوباما لاعب الزمالك عن مواجهة القمة.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز، الأحد المقبل على ملعب "برج العرب" بالأسكندرية.

وقال عامر حسين في تصريحات صحفية، أن لائحة الطرد المباشر تقتضي غياب اللاعب لمدة مباراتين، لذللك سيغيب أوباما عن لقاء الأهلي.

وأضاف حسين، أن من الممكن أن يتم تغليظ العقوبة على أوباما في اجتماع لجنة المسابقات ولكن حسب تقرير حكم اللقاء محمود عاشور.

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ويواجه الزمالك نظيره الإسماعيلي الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، قبل لقاء الأهلي في نهاية الدوري الأحد.