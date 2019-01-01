أوباما: التعاون مفتاح ميسي للنجاح مع الأرجنتين

ميسي يبحث عن لقبه الأول مع التانجو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عن كرة القدم، وتحديداً الأسباب وراء فشل نجم برشلونة ليونيل ميسي في تكراره نجاحاته مع ناديه على صعيد المنتخب الأرجنتيني.

وفشل ميسي في تحقيق أي بطولة مع الأرجنتين، سواء في كأس العالم التي خسر النهائي بها في 2014، أو كوبا أمريكا بعد الفشل في نسختي 2015 و2016.

وقال أوباما في حوار صحفي بكولومبيا: "حتى هؤلاء الذين نعتبرهم عباقرة يعملون مع آخرين لتطوير أسلوبهم، في الأرجنتين رغم روعة ميسي، لكن يعاني في كأس العالم".

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وأكمل: "نصيحتي للشباب أن عليك أن تعترف بعدد قليل من يحط بك ويساندك حتى تحقق أشياء عظيمة مع حالك".

ميسي يمتلك فرصة جديدة لقيادة التانجو لبطولة عندما يشارك في كوبا أمريكا بالبرازيل الشهر المقبل مع بلاده، إذ تلعب الأرجنتين مع باراجواي، كولومبيا، وقطر بالمجموعة الثانية.