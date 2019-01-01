أوباماينج: الشوط الثاني من مباراة وست هام سيكون مثالاً لنا حتى آخر الموسم

مهاجم أرسنال يعد الجماهير بتحسن أداء الجانرز في الفترة القادمة

أكد بير أوباماينج مهاجم أرسنال، أن فريقه سيعمل على أن يكون الشوط الثاني من مباراة وست هام مثالاً لباقي مباريات الجانرز حتى آخر الموسم.

وحقق أرسنال فوزاً هاماً مساء اليوم بثلاثة أهداف لهدف، على حساب وست هام في ختام الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي.

وقال المهاجم الجابوني في تصريحات عقبت اللقاء: "نحن نشعر بالرضا حول النتيجة، لقد لعبنا بشكل جيد في الشوط الثاني، لهذا نحن سعداء بالفوز في تلك المباراة".

وواصل: "حاولنا اللعب بسرعة وإيجاد المساحات، وتحسين أسلوب لعبنا وارتفاع النسق ولقد فعلنا ذلك".

وتابع: "مع نهاية الشوط الأول، أخبرنا المدرب بضرورة اللعب بوتيرة أعلى، كان الامر صعباً في البداية ولكن لدينا الجودة اللازمة للقيام بهذه الأمر".

وأكمل: "إذا كنا نؤمن بأنفسنا سيمكننا أن نمضي قدماً ونفوز بالمباريات، سنعمل على اخذ الشوط الثاني اليوم، مثالاً لنا وحتى نهاية الموسم".

جدير بالذكر أن أرسنال يحتل المركز التاسع برصيد 22 نقاط من جدول الدوري، وبفارق ست نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.