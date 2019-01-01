أهي حقيقة أم فوتوشوب .. صورة تلاعب فينجر بزيدان

تصدر المدرب الفرنسي آرسن فينجر المشهد، في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك الصحف العالمية، بصورة متداولة بكثافة في الشبكة العنكبوتية، ظهر خلالها وهو يتلاعب بمواطنه الأسطورة زين الدين زيدان، في مواجهة مباشرة بينهما في مباراة كرة قدم.

وتحول موقع "تويتر" لساحة من التعليقات الساخرة على اللقطة، التي اعتبرها البعض في البداية ليست حقيقية بل "فوتوشوب"، لظهور فينجر وكأنه صانع ألعاب ثلاثيني يمر من لاعب آخر لا يجاريه في السرعة واللياقة، رغم أن فارق العمر بين الأستاذ وزيزو حوالي 30 عاما.

فخر صناعة المدرسة الفرنسية 🇫🇷



فينجر وزيدان خلال مباراة خيرية اليوم بين أساطير كرة القدم والرجبي في فرنسا ⚽️ pic.twitter.com/COg5ClfotZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 27, 2019

وبمجرد أن تأكد للجميع أنها صورة حقيقية، انهالت عبارات المديح على مدرب آرسنال السابق، لأناقته والكرة بين قدميه، وأمام واحد من أفضل من داعبوا الكرة في العصر الحديث، والأهم من ذلك، أنه فعل ذلك مع اقترابه من ربيعه الـ70.

وبالعودة لأصل الصورة، فقد التقطها أحد الصحافيين الذين قاموا بتغطية أحداث المباراة الخيرية التي جمعت بعض من جيل منتخب فرنسا الفائز بمونديال 1998 وجيل منتخب الديوك للراجبي 1999، وأقيمت مساء الاثنين في مدينة بوردو.