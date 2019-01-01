أهلي جدة يهزم درافوجراد السلوفيني بثلاثية

فوز ودي للأهلي السعودي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب أهلي جدة السعودي على درافوجراد السلوفيني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة ودية استعداداً للموسم الجديد.

سجل عبد الرحمن غريب هدفاً للأهلي، فيما سجل عثمان الحاج هدفين.

وكان الأهلي قد أنهى الموسم السعودي في المركز الرابع بـ55 نقطة، بفارق نقطة عن التعاون الثالث، ونفس الفارق عن الشباب صاحب المركز الخامس.

نهاية المباراة: #الأهلي 3 vs درافوجراد 1



سجل الأهداف :

عبدالرحمن غريب

عثمان الحاج (هدفين)#الأهلي_درافوجراد pic.twitter.com/WmItex02Vh — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 20, 2019

ويسعى الأهلي للانتفاض في الموسم المقبل، حيث ابتعد عن المتصدر النصر بفارق 15 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن الهلال الوصيف.