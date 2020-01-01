أهلي جدة يسعى للتعاقد مع لاعب محلي

الأهلي يسعى لتدعيم صفوفه في يناير الجاري

يسعى نادي أهلي جدة في الوقت الحالي لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية من أجل تحسين أداء الراقي في النصف الثاني من الموسم.

جروس أحدث تطور كبير في أداء الأهلي منذ العودة للقيادة الفنية مؤخرًا، بعد نتائج سلبية منذ بداية الموسم الجاري في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي يسعى للمنافسة على لقب الدوري خلال الموسم الحالي للعودة مرة أخرى لمنصات التتويج بعد الغياب عنها خلال المواسم القليلة الماضية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اليوم الإثنين، أن الأهلي يسعى للتعاقد مع لاعب محلي خلال الساعات المقبلة.

وأشارت التقارير أن الأهلي يسعى لتدعيم خط الدفاع بسبب ارتباطات اللاعبين الدوليين كلًا من عبدالباسط هندي مع الأخضر الأولمبي ومعه عبدالله حسون .

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وهناك بعض اللاعبين المحليين الذي يرغب الأهلي في ضم أحدهم قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم الفريق خلال الموسم الحالي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة خلف الوصيف النصر صاحب الـ30 نقطة والمتصدر الهلال بنفس الرصيد.