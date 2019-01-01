أهلي جدة يسعى لتدعيم الدفاع بثلاثي جديد

الأهلي يسعى للعودة للبطولات في الموسم الجديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يسعى نادي أهلي جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، التعاقد مع ثلاثي دفاعي محلي، لتدعيم الفريق خلال الموسم الجديد.

ويعاني أهلي جدة في الموسم الأخيرة في خط الدفاع، وتراجع الأداء واحتل الراقي المركز الرابع في ترتيب الدوري بعد معاناة كبيرة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الأمير منصور بن مشعل المرشح لتولي رئاسة الأهلي السعودي، يفكر في تدعيم الفريق بثلاثي دفاعي محلي.

وأشارت تقارير أن الثلاثي سيكونوا عبارة عن لاعب قلب دفاع وظهيرين أيمن وأيسر، بالإضافة إلى العناصر الأجنبية التي من المنتظر التعاقد معها.

وينوي الأمير منصور بن مشعل تدعيم الفريق بقوة للعودة مرة أخرى للبطولات بالموسم الجديد، وأيضًا استكمال المنافسة في دوري أبطال آسيا.

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وتأهل أهلي جدة إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على باختاكور الأوزبكي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.