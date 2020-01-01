أهلي جدة يزود لاعبيه بأجهزة طبية خلال فترة التوقف

فيروس كورونا يضرب كرة القدم في جميع أنحاء العالم

يرغب نادي أهلي جدة السعودي في الحفاظ على لاعبيه ولياقتهم البدنية خلال فترة التوقف الحالية والمحافظة على التدريبات.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد قرر تجميد النشاط الرياضي لحين إشعار أخر من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويستعد أهلي جدة في تزويد اللاعبين بأجهزة طبية وأخرى لياقية من أجل تنفيذ البرامج الموضوعة لهم لتنفيذها أثناء تواجدهم في المنزل.

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ويسعى الراقي في الحفاظ على استعدادات فريقه وعلى اللياقة البدنية لفريق خلال الفترة الحالية، تحسبًا لاستئناف الدوري قريبًا.

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وكانت وزارة الرياضة السعودية، قد منعت استئناف التدريبات أيضًا خلال توقف النشاط الرياضي خوفًا على سلامة اللاعبين.

وفي الوقت الحالي، ضرب فيروس كورونا، أكثر من بطولة حول العالم وأصابت كرة القدم بالشلل التام في جميع أنحاء الكرة الأرضية.