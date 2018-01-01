أهلي جدة يحدد موعد عودة دجانيني بعد الإصابة

الأهلي تعرض لهزيمة قاتلة أمام الوحدة

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن أهلي جدة حدد موعد عودة دجانيني تفاريس، مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة بعد تعرضه لإصابة.

وكان دجانيني قد غاب عن أهلي جدة في الفترة الأخيرة من المنافسات بالدوري السعودي بسبب تعرضه لإصابة قوية بتمزق عضلي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم السبت، أن دجانيني سيعود إلى الفريق قبل مواجهة دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين. اختيارات المحررين جول 25 - نبيل معلول: صلاح الأفضل في 2018 ومعلول سيعود أفضل من السابق

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وابتعد دجانيني عن مواجهة الوحدة بالدوري السعودي، بعد اجتماع كلًا من جويدي المدير الفني للأهلي ورئيس الجهاز الطبي.

وتعرض دجانيني بتمزق عضلي يوم 25 نوفمبر الماضي، تسبب في غيابه عن هجوم الراقي طوال هذه الفترة عن المباريات.

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وتعرض الأهلي لهزيمة أمس أمام الوحدة، بالدوري السعودي للمحترفين، بهدفين مقابل هدف، في الوقت بدل الضائع.