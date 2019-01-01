أهلي جدة يبدي اعتراضه على تقليص عدد الأجانب في الدوري السعودي

مقترحات بتقليص عدد الأجانب الحالي بـ8 لاعبين في البطولة السعودية وسط معارضة من الأهلي

أعلن نادي أهلى جدة السعودي، التمسك بتواجد 8 محترفين أجانب في بطولة الدوري كما هو دون تغيير.

بعض الأندية السعودية على رأسها الهلال، طالبت بتقليص عدد المحترفين الأجانب الحالي، ومعه مؤيدين لهذا المطلب.

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تقارير صحفية أكدت أن الأهلي رفقة تكتل آخر به الاتحاد والشباب والنصر يريد استمرار العدد.

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يومها واجه نجم برشلونة -الفيلسوف- بيب جوارديولا وهو في صفوف الأهلي القطري أحد القادة التاريخيين لريال مدريد، فرناندو هييرو وهو في صفوف نادي الريان ✨



بالمناسبة يومها فاز الريان بنتيجة 5/3 🙌 pic.twitter.com/XxH91pIMOL — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 19, 2019

سالم الأحمد مدير المركز الإعلامي بأهلي جدة، كشف عن موقف ناديه الواضح اتجاه هذه الأزمة.

وقال على حسابه بموقع "تويتر": "الأهلي أبدى رأيه بكل وضوح في موضوع تقليص عدد اللاعبين الأجانب".

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وأضاف: "موقف الأهلي واضح أمام الجميع باستمرار الـ8 محترفين وإن كان هناك إجماع على تقليص العدد فيكون على مدار 3 سنوات مع الإبقاء على 6 لاعبين غير سعوديين كحد أدنى".



يذكر أن الأهلي يحتل المركز الرابع بدوري السعودي بـ36 نقطة، بفارق بعيد عن الهلال المتصدر بـ49 نقطة بعد 20 جولة.