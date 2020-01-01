جميع أهداف عمر السومة في الهلال، وترتيبه بين هدافي مواجهات الأهلي والزعيم

منذ وصوله إلى الأهلي يبقى السومة السلاح الأول للفريق الأهلاوي في مواجهة أي فريق من الفرق الكبرى

يبقى اللاعب الدولي السوري عمر السومة واحدًا من أفضل المهاجمين الذين مروا على الكرة السعودية خلال المواسم الأخيرة، وبالتحديد منذ وصوله إلى نادي الأهلي السعودي في صيف 2014، ليؤكد على قيمته الفنية الكبيرة.

ومنذ وصوله إلى الأهلي يبقى السومة السلاح الأول للفريق الأهلاوي في مواجهة أي فريق من الفرق الكبرى، خاصة في المواجهات الحاسمة.

كما يُعد اللاعب الدولي السوري أحد أهم وأخطر العناصر التي يمتلكها الراقي قبل مواجهة نادي الهلال في إطار مباريات الجولة الحادية عشر والمؤجلة من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم.

السومة الذي انضم إلى النادي الأهلي السعودي في يوليو 2014 في عقد مدته عامين، سجل حضورًا مبكرًا جدًا مع الفريق ففي أول لقاء رسمي ببطولة الدوري السعودي أمام نادي هجر والتي انتهت بنتيجة 6–1 لصالح الأهلي، تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف ليكون أول هاتريك.

كما ساعد عمر فريقه بالتتويج الفريق ببطولة كأس ولي العهد السعودي أمام نادي الهلال بعد أن أحرز هدف فريقه الأول بعد دقيقة من دخوله أرضية الملعب، والتي انتهت لاحقاً بنتيجة 2–1 ليتوج النادي الأهلي بالبطولة.

بداية السومة القوية مع الأهلي أكدت أن الفريق على موعد مع نجم قوي جدًا يتسلح به الفريق في المباريات، وخصوصًا المواجهات الصعبة مثل كلاسيكو الراقي والزعيم.

وخلال مسيرته مع الراقي تمكن "العقيد" كما تُلقبه الجماهير من هز شباك الزعيم بعشرة أهداف في مختلف البطولات، مما يؤكد على قيمته الكبيرة كهداف من طراز خاص.

وبشكل عام خاض "أبو الخطاب" 16 مباراة أمام نادي الهلال بقميص الأهلي، ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة هدف وذلك في جميع المسابقات، محققًا الفوز في 5 مباريات والتعادل في 4 مباريات وخسارة 7 مباريات.

هدافي مواجهات كلاسيكو الهلال والأهلي في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين

أهداف عمر السومة في الهلال

موسم 2014\2015

خلال هذا الموسم خاض السومة مباراتي الدوري السعودي للمحترفين أمام الفريق الأزرق ولكنه لم يُسجل سواء في مباراة الذهاب أو العودة، حيث كانت الأولى قد انتهت بالتعادل السلبي، بينما انتهت الثانية بالتعادل الإيجابي 1\1.

وفي بطولة كأس ولي العهد لعب لسومة في نهائي البطولة وخسر فريقه نهائي البطولة بنتيجة 2\1، ولكنه تمكن من تسجيل هدف فريقه.

موسم 2015\2016

خلال هذا الموسم ببطولة الدوري السعودي للمحترفين غاب السومة عن مباراة الذهاب، ولكن تواجد في مباراة الإياب وتمكن من تسجيل ثنائية في مرمى الهلال في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 3\1.

مواجهة أخرى للأهلي أمام الهلال في بطولة كأس ولي العهد وحقق الراقي الفوز بنتيجة 2\1 مُحققًا البطولة، ولكن العقيد غاب عن التسجيل.

مواجهة في بطولة أخرى وبالتحديد في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في نصف نهائي البطولة وصنع السومة هدف وحيد في خسارة فريقه بقبل نهائي البطولة 3\2.

موسم 2016\2017

عاد السومة للتسجيل في مرمى الهلال ببطولة الدوري في هذا الموسم وسجل هدفًا في مباراة الذهاب التي خسرها الأهلي بنتيجة 2\1، أمام المباراة الثانية فقد انتهت بنتيجة التعادل السلبي.

في هذا الموسم التقى الهلال والأهلي في بطولة كأس السوبر السعودي الذي أقيم في لندن حينها، وتمكن السومة من تسجيل هدفًا خلال المباراة التي امتدت إلى ركلات الجزاء وفاز بها الراقي.

التقى الهلال والأهلي من جديد في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين خلال هذا الموسم، وفاز الهلال على الأهلي 3\2 ولكن العقيد كان حاضرًا بتسجيل هدف لفريقه.

موسم 2017\2018

لم يلتقي الأهلي والهلال خلال هذا الموسم سوى في مباراتي الدوري السعودي للمحترفين، ولم يشهد هذ الموسم أي أهداف من السومة في مرمى الزعيم، حيث انتهت المباراة الأولى بفوز الراقي بهدفين مقابل لا شيء، أما الثانية فقد انتهت بنتيجة التعادل السلبي.

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موسم 2018\2019

حضر الدولي السوري بقوة خلال هذا الموسم وتمكن من تسجيل ثلاثية في فوز فريقه على الزعيم بنتيجة 4\3 خلال المباراة الأولى بالدوري السعودي للمحترفين وبالتحديد في الجولة الـ14، وفي المباراة الثانية فاز الهلال بهدف مقابل لا شيء.

في نفس الموسم ألتقى الفريقين في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، وسجل السومة في مباراة الذهاب هدفًا خلال المباراة التي خسرها فريقه 4\2، وفي مباراة الإياب فاز الأهلي 1\0 ولكنه لم يُسجل.

ترتيب عمر السومة بين هدافي كلاسيكو الأهلي والهلال

عمر السومة

يتربع اللاعب الدولي السوري عمر السومة على صدارة هدافي مباريات الأهلي والهلال في تاريخ دوري المحترفين السعودي برصيد 6 أهداف، وبشكل عام تمكن العقيد من تسجيل 10 أهداف في مرمى الراقي بمختلف البطولات سواء الدوري أو كأس خادم الحرمين أو دوري أبطال آسيا.

كريستيان ويلهامسون

اللاعب الدولي السويدي المعتزل وأحد أفضل لاعبي الهلال الأجانب على مر التاريخ سجل في مرمى الأهلي 6 أهداف بشكل عام في جميع البطولات منهم 4 أهداف في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

عماد الحوسني

اللاعب الدولي العُماني المُعتزل يظهر في هذه القائمة بفضل أهدافه الحاسمة والرائعة التي سجلها خلال مسيرته في مرمى الزعيم، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف خلال مسيرته مع الراقي جميعهم في بطولة الدوري السعودي.

كارلوس إدواردو

قائد نادي الهلال الحالي، والذي تُلقبه جماهير الزعيم بالسوبر يأتي في المركز الرابع بهذه القائمة حيث سجل 5 أهداف في مرمى الأهلي خلال مباريات الفريقين، وكانت جميع أهدافه في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والأمر المميز أن الأهلي يتساوى مع النصر في قائمة أكثر الأندية تلقيًا للأهداف من اللاعب بنفس الرصيد 5 أهداف.

بافتيمبي جوميس

المهاجم الفرنسي الذي حقق نجاحًا كبيرًا مع الهلال خلال فترة قصيرة سجل حضوره في هذه القائمة بتسجيل 4 أهداف في مرمى الأهلي، هدف واحد منهم فقط ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، بجانب 3 أهداف في دوري أبطال آسيا.

سالم الدوسري

لاعب جناح نادي الهلال الحالي وأحد أفضل اللاعبين في الكرة السعودية حاليًا سجل حضور في هذه القائمة برصيد 3 أهداف في مرمى الأهلي خلال مسيرته بمختلف البطولات.

لاعبين سجلوا هدفين

يتساوى أكثر من لاعب من كلا الفريقين في تسجيل هدفين في مرمى المنافس، ومنها من الهلال محمد الشلهوب وسلمان الفرج، أمام من ناحية الأهلي يتواجد اللاعب حسين المقهوي.