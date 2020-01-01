أهداف الهلال والاتحاد والنصر ضمن الأفضل بتاريخ أبطال آسيا

خمسة أهداف جماعية هي الأفضل بالقارة

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خمسة أهداف من تاريخ دوري الأبطال، للمنافسة على لقب الأفضل، عبر تصويت أطلقه أمام الجماهير، على موقعه الرسمي، على أن تُعلن النتائج في 13 من أغسطس الجاري.

من ضمن الأهداف، جاء هدف ويسلي؛ محترف الهلال السعودي السابق، في مرمى العين الإماراتي بدور المجموعات في نسخة عام 2013، التي انتهت بفوز زعيم السعودية بثنائية نظيفة، وهو الهدف الوحيد للاعب في البطولة.

وجاء الهدف بعد تمريرة من محمد الشلهوب إلى نواف العابد، ومنه إلى ويسلي، الذي تبادل الكرة مع ياسر القحطاني، قبل أن يسدد قوية في المرمى.

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الهدف الثاني من نصيب جوليانو؛ محترف النصر السعودي، في مرمى الزوراء العراقي، في دور المجموعات بنسخة 2019، والتي انتهت بفوز العالمي بنتيجة 4-1.

جوليانو سجل هدفه من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد 21 تمريرة بين أقدام لاعبي النصر.

أما ثالث الأهداف فأحرزه رومارينيو دا سيلفا؛ لاعب الاتحاد السعودي، في مرمى الريان القطري، بدور المجموعات 2019، وانتهى اللقاء بفوز العميد بثنائية نظيفة.

وسجل رومارينيو هدفه بعد تمريرة رائعة من زميله السابق بالفريق كارلوس فيلانويفا، تبعها بتسديدة في الشباك.

بينما كان الهدف الرابع من نصيب لياندرو دامياو؛ لاعب كاوازاكي فرونتال الياباني، في مرمى شنجهاي إس آي بي جي الصيني، في نسخة 2019.

والخامس أحرزه هيرويوكي آبي؛ لاعب جامبا أوساكا، في مرمى جوانجزو الصيني، في نسخة 2015 بدور المجموعات.