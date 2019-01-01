أنييلي: يوفنتوس وبايرن ميونيخ وريال مدريد وآخرون يحتاجون لمسابقة أوروبية خاصة

أندريا أنييلي يتحدث عن ضرورة إنشاء مسابقة أوروبية يتجمع ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونيخ

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال أندريا أنييلي رئيس رابطة الأندية الأوروبية ورئيس نادي يوفنتوس الإيطالي إن بعض الأندية الكبرى ترغب في التعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من أجل إنشاء بطولة أوروبية جديدة.

وكان أنييلي قد طالب من قبل بتوسيع نطاق المسابقات الأوروبية للأندية لكي لا تقتصر على دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي فقط.

وحول ذلك، قال أنييلي إنه يستهدف تطوير الهيئة الحالية لدوري أبطال أوروبا، لذا فإنه يجب إنشاء مسابقة جديدة بعد جمع اقتراحات الجميع"

وأضاف: "نتحدث في غضون بضعة أشهر، الجميع سيبدي رأيه من أجل أن نصل إلى صيغة ترضي الجميع"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٦ مارس ٢٠١٩

وتابع: "سيكون الحوار مفتوحًا لجميع الأندية، نحن نتطلع إلى نظام عادل لكرة القدم وللأندية الأوروبية دون أن ننسى أي طرف"

وحول اقتراحه قال: "أندية مثل ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ ويوفنتوس وأندية أخرى تحتاج إلى بطولة جديدة أو صيغة جديدة لدوري أبطال أوروبا"

وحول كأس العالم للأندية بنظامها الجديد قال أنييلي: "الأندية الأوروبية لا تبدو مستعدة للمشاركة في كأس العالم للأندية 2021"

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يذكر أن كأس العالم للأندية ستصبح بطولة بنظام جديد تلعب كل 4 سنوات وبمشاركة 24 فريقًا.