أنييلي يكشف موعد عودة رونالدو من الإصابة

يوفنتوس يخشى من غياب رونالدو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس، عن إصابة نجم فريقه كريستيانو رونالدو والموعد المنتظر لعودته للمشاركة من جديد.

وتعرض رونالدو للإصابة على مستوى عضلات الفخذ أثناء المشاركة مع البرتغال في تصفيات أمم أوروبا 2020 الأسبوع الماضي.

وأصدر يوفنتوس بياناً كشف فيه عن تعرض نجمه البرتغالي للإصابة وإجرائه الفحوص اللازمة بتورينو لبدء البرنامج العلاجي.

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وقال أنييلي في تصريحات صحفية للإعلام: "لحسن الحظ نملك تشكيلة واسعة من اللاعبين ذو القيمة، عندما يتعرض لاعب للإصابة يجب توخي الحذر".

وأتبع: "هل سيعود أمام أياكس؟ هو بحالة جيدة، سنعمل على حمايته حتى نهاية الموسم وليس التفكير في مباراة وحيدة فقط".

وتحدث أنييلي عن فكرة تغيير مواعيد مباريات دوري الأبطال وعكسها مع البطولات المحلية: "هذا أمر يخص عالم الإعلام، نعمل على إيجاد حل يساعد على النمو للدور والفرق سواء".

ويلعب يوفنتوس مساء السبت أمام إمبولي ضمن الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الإيطالي.