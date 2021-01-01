أنييلي: دوري الأبطال الجديد بعد أسابيع، وسنمنع الانتقالات بين أنديته!

أندريا أنييلي رئيس رابطة الأندية الأوروبية يؤكد قرب الموافقة على النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا ويكشف ضوابط جديدة في الانتقالات.

أكد أندريا أنييلي رئيس رابطة الأندية الأوروبية أن النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا قد أوشك على الحصول على كافة الموافقات الخاصة به.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "جارديان" على لسانه، وكشف خلالها عن تفاصيل جديدة تخص تنظيم الأمور في دوري أبطال أوروبا، والانتقالات بين الأندية المشاركة في البطولة.

وقال أنييلي: "أعتقد أننا اقتربنا للغاية من الشكل المثالي لدوري أبطال أوروبا، النظام السويسري يبدو جميلًا، نحن نقاتل مع ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي منذ أشهر من أجل الوصول لتوازن بين البطولات المحلية والأوروبية".

وأضاف: "ذلك الشكل سيمنح الفرق فرصًا عظيمة في المسابقة، ربما نكون على بعد عدة أسابيع من الموافقة على الشكل الجديد، لقد وضعت تركيزي في الفترة الماضية على التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي".

وأردف: "لو نظرنا للماضي سنجد أن دوري أبطال أوروبا كان به أربعة لقاءات إضافية أكثر من اليوم، والتوازن الذي نسعى له هو أن نجعل ثلث مباريات الأندية في كل موسم أوروبية، والثلثين محلية".

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وأكمل: "في الوقت الحالي وجود 20 فريقًا في بطولات الدوري يعد عددًا كبيرًا، أعتقد أن تخفيض ذلك العدد سيكون من مصلحة الجميع".

وتطرق للحديث عن قانون جديد لتنظيم الانتقالات وقال: "لن يكون هناك انتقالات كبيرة بين أندية دوري الأبطال المشاركة في البطولة، ذلك يعني إنهم سيضعوا تركيزهم على اللاعبين من بلاد أصغر".

وأنهى كلماته: "نبحث أيضًا عن توسيع رقعة الجماهير الخاصة بكرة القدم، لماذا لا نخصص اشتراك أرخص لمشاهدة آخر 15 دقيقة في المباراة، مثلما يحدث في رياضة الجولف؟".

جدير بالذكر أن أنييلي كان قد تم تعيينه رئيسًا للرابطة في 2017 بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في يوفنتوس خلال سنوات قليلة.