أنييلي منع عودة كونتي إلى يوفنتوس

كونتي الآن يواجه يوفنتوس مع إنتر

تويتر هيثم محمد

أوضحت إيفيلينا كريستيلين، عضوة مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن مدرب إنتر الحالي أنطونيو كونتي كان عازماً على العودة ليوفنتوس، ولكن عائلة أنييلي رفضت الأمر.

وتداولت عدة أنباء في الموسم الماضي والصيف أن كونتي كان من الأسماء المرشحة للعودة لتدريب يوفنتوس، ولكنه في النهاية وقع مع الغريم إنتر.

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وقالت كريستيلين مع "كوريري دي تورينو": "نحن نعلم أن كونتي كان يرغب بالعودة إلى يوفنتوس، ولكن النادي وعائلة أنييلي تصدوا لمحاولاته".

وأضافت: "كونتي شخص ومدرب هائل، قادر أن يجعل الحجارة تنزف، ولكنه في ميلانو يملك ما هو أفضل من حجارة، رأيت ما قدمه أمام برشلونة، لعبوا 60 دقيقة مذهلة".

وواصلت صاحبة العلاقات القوية بعائلة أنييلي: "كونتي وماروتا رموز ليوفنتوس، حتى ولو الآن سيتحولوا ليكونوا في صف الأعداء".

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وعن أزمة المطالبة بنزع النجمة التكريمية الخاصة به في ملعب يوفنتوس: "هذا أمر سخيف، يجب أن نشكره على ما قدمه ليوفنتوس على مدار السنين".

وختمت: "هو قادر على الفوز بالسكوديتو مع إنتر، الرجل وصل ربع نهائي أمم أوروبا مع إيطاليا بهجوم يقوده بيلي وزازا".

ويحل يوفنتوس ضيفاً على إنتر مساء اليوم الأحد في قمة لقاءات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.