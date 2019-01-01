أنييلي: أليجري مستمر مع يوفنتوس

رئيس يوفنتوس يتحدث بعد الإخفاق الأوروبي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

بعث رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي بالتهنئة لأياكس بعد فوزه على فريقه والعبور لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما أكد استمرار ماسيمليانو أليجري مدرباً لناديه الموسم المقبل.

وسقط يوفنتوس بهدفين مقابل واحد مساء الثلاثاء في إياب ربع النهائي بأرضية ميدانه في تورينو، ليودع مرة جديدة حلم التتويج بدوري الأبطال.

وقال أنييلي مع "سكاي": "ما يهمني هو أن نبقي على الإرادة ونقيم الوضع بشكل عام، أياكس استحق العبور، أما من جانبنا فنحن ثبتنا وضعنا على مدار الأعوام الأخيرة بربع نهائي الأبطال".

وواصل: "تقييمي معقد، السبت نملك فرصة تخقيق دوري ثامن، فزنا بكأس السوبر ونحن من الأوائل في أوروبا بعدما كنا الثالث والأربعين الآن الخامس".

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أبرز ما جاء في تأهل أيأكس إلى نصف النهائي.👇🏼 pic.twitter.com/sWHe2rby4A — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 16, 2019

وأكمل: "أياكس جعل بايرن ميونخ، ريال مدريد، ويوفنتوس يعاني، يجب أن نهنئه، يجب أن نرى دي يونج ودي ليخت وكيفية تطورهم، الآن أياكس مرشح بارز للقب برأيي بعدما كنا نحن، تلك هي الكرة".

وختم أنييلي: "الأبطال كانت هدفاً، ولكن يمكننا تحقيقه العام المقبل، هناك غيابات مهمة، ولكن اللاعبون الذين شاركو يمكنهم التطور على يد أليجري كمدرب ، يملك عاماً في عقد وسناقشه بنهاية الموسم".

الجدير بالذكر أن أليجري هو الآخر أكد أحقية أياكس في العبور، واستمراره في تدريب الفريق الموسم المقبل في تصريحاته بعد المباراة.

ويلعب يوفنتوس السبت المقبل مع فيورنتينا بالدوري الإيطالي والانتصار يعني تتويجه بشكل رسمي بالسكوديتو الثامن على التوالي.